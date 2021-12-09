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Alemşah kimdir? Vezir Alemşah tarihte kimdir?

#Taner Turan#Taner Turan Kimdir#Vezir Alemşah Kimdir
Alemşah kimdir Vezir Alemşah tarihte kimdir

Alemşah vezir, Kuruluş Osman dizisindeki bir sahnenin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Dizide yer alan pek çok tarihi karakterden birisi olan vezir Alemşah, tarihteki yeri ile merak uyandırıyor. Peki, vezir Alemşah tarihte kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Vezir Alemşah, Selçuklu Devleti'nin veziri olarak tanıtılmakta ancak hakkında yeterli bir tarihi bilgi bulunmamaktadır. Vezir Alemşah'ı canlandıran Taner Turan'ın biyografisi ise şu şekilde;

TANER TURAN KİMDİR?

Turan, 17 Aralık 1969 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İzmit’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.

8 yıl Sivas Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 2018 yılının ilk yarısına kadar da Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı, Romeo ile Juliet, Hiç Kimsenin Öyküsü, Sihirli Kapı, Halktan Biri gibi oyunlarda oynadı ve yönetmenlik yaptı.

2000 yılında Dikkat Bebek Var dizisi ile TV'ye geçiş yapan Turan, sanat yaşamına Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ölene Kadar, Paramparça, Şeref Meselesi, Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Kurtlar Vadisi Pusu, Tatlı Hayat, Dadı gibi dizilerle devam etti. Taner Turan, Nebahat Nalan Höke ile evlidir.

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