Aldırma Gönül'ün yazıldığı duvarlar yeniden hayat buldu: Bu miras cazibe merkezi haline getirecek

Avrupa Birliğinin desteğiyle sürdürülen restorasyon sürecinin ardından resmi olarak müze statüsü kazanan tarihî cezaevi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas’ın katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Sinop Tarihî Cezaevi artık sadece geçmişin sessiz tanığı değil, geleceğe ışık tutan bir kültür ve hafıza mekanı olarak yeniden hayat buluyor.” dedi.

Bakanlık tarihî cezaevinin restorasyonu, teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapımı için toplam 180 milyon ödenek harcadı.

TARİHÎ SİNOP CEZAEVİ YALNIZCA TAL DUVARLARDAN İBARET DEĞİLDİR

Usta yazar Sabahattin Ali’nin yanı sıra, Kerim Korcan, Eşber Yağmurdereli ve Zeki Özturanlı’nın da bir dönem bu cezaevinde bulunduğunu hatırlatan Ersoy, bu yüzden Sinop Tarihî Cezaevinin yalnızca taş duvarlardan ibaret olmadığını; edebiyatımıza, sanatımıza ve ortak hafızamıza kazınmış güçlü bir simge olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihî cezaevindeki çalışmaların “Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog Faz 2 Projesi” kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

İki aşamalı planla önce restorasyon projesi ve alan yönetim planı hazırlandığını belirten Ersoy, ardından restorasyonun tamamlanıp teşhir-tanzim ve yürüyüş yollarının yapıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy,dedi.

Restorasyonun yanı sıra hibe programlarıyla Türk ve Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiklerini anlatan Ersoy, “21 farklı proje aracılığıyla, ortak kültürel mirasımızın korunmasına yalnızca yapılar değil, STK’lar da dâhil oldu. İşte bu yüzden Sinop Cezaevi sadece taş duvarlarıyla değil, insanlık için taşıdığı anlamıyla da yeniden ayağa kalktı.” ifadelerini kullandı.

3 BİN 500 METREKARELİK YENİ SERGİ ALANI

Müzenin yalnızca bir tarih dersi vermekle kalmayacağını, ziyaretçilerini duygulandıracağını ve düşündüreceğini belirten Ersoy, “Sinop halkının da gönülden sahiplendiği bu mekân, yalnızca bir müze olarak kalmayacak. İçinde yer alan özel bölümlerle, sivil toplum kuruluşlarının, kültürel etkinliklerin ve sanatın merkezi olacak.” dedi.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sergi alanına dikkat çeken Ersoy, bu mirasın Sinop’u Karadeniz’in cazibe merkezi haline getireceğini kaydetti.

“ÜLKEMİZİN KÜLTÜREL MİRAS YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı ve projede emeği geçen kurumlara teşekkür eden Bakan Ersoy, “Bugün Sinop’ta açılışını yaptığımız bu müze, ülkemizin kültürel miras yolculuğunda yeni bir dönüm noktasıdır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Tarihî Sinop Cezaevi Müzesi konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte ziyarete açıldı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler törenin ardından müzeyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Vali Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret ederek şehrin kültür ve turizm potansiyeline yönelik projeler hakkında bilgi aldı.