×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aldığı kızarmış tavuktan zehirlenip hayatını kaybetti! Bir tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#DENİZLİ#Gıda#Zehirlenme
Aldığı kızarmış tavuktan zehirlenip hayatını kaybetti Bir tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 16:59

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında yatağında ölü bulunan Cennet Özveren’in (34), yediği kızarmış tavuktan zehirlendiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan kızarmış tavuğun alındığı iş yerinin sahibi Sezgin Demir (43), tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 12 Mayıs'ta Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı. İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu. Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

Aldığı kızarmış tavuktan zehirlenip hayatını kaybetti Bir tutuklama
Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

Cennet Özveren ile Ümit Yeşil'in, tavuğu yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittikleri ve dört saatlik tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#DENİZLİ#Gıda#Zehirlenme

BAKMADAN GEÇME!