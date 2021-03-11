Aldığı haberle sinir krizi geçirdi, direksiyon başında bayıldı

Bursa- Ankara Karayolu, Hikmet Şahin Köprülü kavşak altında, saat 10.30 sıralarında park halindeki hafif ticari araç içerisinde, hareketsiz haldeki sürücü Mehmet Ç.'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin tüm çabasına rağmen Mehmet Ç. uyandırılamadı. Sağlık ekiplerinin araçtan çıkardığı sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Doktorların müdahalesi sonrası bilinci yerine gelen sürücünün aldığı kötü bir haber nedeniyle sinir krizi geçirerek, bayıldığı öğrenildi. Mehmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.