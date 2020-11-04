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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Bu notu yazıp ayakkabıları değiştirdi! Görünce şoke oldu

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VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Yeşilırmak'ın (50) tek katlı müstakil evine dün gece saatlerinde gelen kişi, balkondaki yeni ayakkabıları alıp, yerine eski lastik ayakkabılarını bıraktı. Kimliği belirsiz kişi bıraktığı ayakkabıların içine "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not bıraktı.

Erciş'in Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak, işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı. Bir ay önce 170 TL'ye aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu. Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

Bu notu yazıp ayakkabıları değiştirdi Görünce şoke oldu
Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.

Bu notu yazıp ayakkabıları değiştirdi Görünce şoke oldu

 

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