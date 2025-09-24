×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aldattığını itiraf ettirip darbetti, o anları sosyal medyada paylaştı | Eşine şiddet uygulayan koca gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Kadına Şiddet#Darp
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 09:50

Muş’ta, bir kişi eşinin kendisini aldattığını itiraf ettirip darbederek bu anları da kayda aldı. Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan koca, Mersin’de gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, yaklaşık 3 ay önce Muş'ta meydana geldi. İsmi açıklanmayan şüpheli, kendisini aldattığı iddiasıyla darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınpederine göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti. Eşini darbetmek suçundan gözaltına alınıp, hakkında adli işlem yapılan şüpheli, 3 ay sonra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken paylaşımın ardından şüpheli, geldiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı.

Aldattığını itiraf ettirip darbetti, o anları sosyal medyada paylaştı | Eşine şiddet uygulayan koca gözaltına alındı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise sığınma evinde olduğu öğrenildi. (DHA)

Gözden Kaçmasınİşten çıkarılan kadın, şefinin üzerine kaynar su döktü Gerekçen bu olsunİşten çıkarılan kadın, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Gerekçen bu olsun'Haberi görüntüle

Aldattığını itiraf ettirip darbetti, o anları sosyal medyada paylaştı | Eşine şiddet uygulayan koca gözaltına alındı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Kadına Şiddet#Darp

BAKMADAN GEÇME!