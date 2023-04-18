Aldatıldığını öğrenince çılgına döndü! Anne ve bebeğine asitle saldırdı

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Denizli’de 2 çocukları olan ve yaklaşık 18 yıldır evliliklerini sürdüren Gökhan Y. (40) ile Kerzi Y. (40) arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Eve çok sık gelmediği için kocasının kendisini aldattığını düşünen Kerzi Y., yaptığı takip araştırmalar sonucu, eşinin S.G. isminde Özbek sevgili yapıp bebeğinin ondan da olduğunu öğrenince çılgına döndü. Özbek sevgilinin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'ndeki yerini belirleyen Kerzi Y., yanına asit alarak harekete geçti.

ASİT ATARAK KAÇTI

Eve giden kadın, tartıştığı eşinin sevgilisine ve yanında bulunan 2 aylık bebeği H.Y.’ye asit fırlatarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, acılar içinde kalan kadın ve çocuğu hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, şüpheli kadın Kerzi Y.’yi aynı ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı. Burada olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışma gerçekleştiren ekipler, olayı gerçekleştiren kadını gözaltına alarak karakola götürdü. Kadın ilk ifadesinde, 2 çocuğunun babası olan kocasını başkasıyla birlikte olup çocuk yaptığı için kıskanıp hazmedemediğini söyledi.

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Öte yandan; hastaneye kaldırılan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, 2 aylık bebeğin ise vücudunun büyük kısmında yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.