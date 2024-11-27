×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aldatıldığını düşündü, eşini boğarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Esenyurt#Kadın Cinayeti
Aldatıldığını düşündü, eşini boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:05

Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren kişi polisi arayarak kendini ihbar etti. Şüpheli koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken eşinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, sabaha karşı saat 03.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 753. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Sadık Aras, kendisini aldattığını iddia ettiği 32 yaşındaki eşi Filiz Aras ile tartışmaya başladı.

Aldatıldığını düşündü, eşini boğarak öldürdü

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sadık Aras, eşinin boğazını sıktı. Filiz Aras hareketsiz halde yere yığıldı. Sadık Aras, polisi arayarak 'Eşimi boğarak öldürdüm' dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Filiz Aras'ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Kadın Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!