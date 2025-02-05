×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Aldatılan kadın, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı! 11 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Ümraniye#Aldatma#İşkence
Aldatılan kadın, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:59

İstanbul Ümraniye’de iddiaya göre aldatılan Mehtap Y., eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı. Olay bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme sırasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda işkence görüntüleri olduğunu tespit eden polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Ümraniye’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.’nün cep telefonunda yapılan incelemelerde 2 erkek ve 1 kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Aldatılan kadın, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı 11 gözaltı

İŞKENCE VE CİNSEL TACİZ GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI

Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi. 2 erkek ve 1 kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Aldatılan kadın, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı 11 gözaltı

Haberin Devamı

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.’nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aldatılan kadın, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı 11 gözaltı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümraniye#Aldatma#İşkence

BAKMADAN GEÇME!