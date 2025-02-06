Aldatılan eşten işkenceli intikam

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İstanbul Ümraniye’de, iddiaya göre, aldatıldığını öğrenen Mehtap Y., Serhat Ö. ile anlaşarak, eşi ve eşinin ilişki yaşadığı kadına işkence yapılmasını istedi. Mehtap Y. ile anlaşan Serhat Ö. ve çetesi, 5 Aralık 2024’te yabancı uyruklu bir kadın ve iki erkeği Ümraniye’de sahibi oldukları bir masaj salonunda silah zoruyla alıkoyarak, cam kesiğiyle yaraladı. Darp ve cinsel taciz gibi işkencelere maruz bırakıp görüntülerini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER TELEFONDAN ÇIKTI

Olay, Ümraniye’de 24 ve 25 Aralık 2024’te bir iş hanına, 3 Ocak 2025’te ise Sancaktepe’de bir işyerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli Serhat Ö.’nün yakalanması ile ortaya çıktı. Yakalanarak gözaltına alınan Serhat Ö.’nün telefonunda yapılan incelemede, şantaj çetesinin yaptığı işkencenin görüntüleri tespit edildi. Görüntülerdeki iki erkeğin iş ortağı, yabancı uyruklu kadının ise ortaklardan biriyle ilişkisi olduğu belirlendi.

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Elde edilen deliller üzerine harekete geçen Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınanlar arasında işkence gören kişinin eşi Mehtap Y. ve kızı Defne Y. de yer aldı. İşyerlerine ateş ettiği belirlenen Serhat Ö. ile eşine işkence yapılmasını isteyen Mehtap Y. ve kızı Defne Y.’nin de arasında bulunduğu 11 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklandı.