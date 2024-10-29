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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Tataristan’ın başkenti Kazan’a ayak bastıktan hemen sonra TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında 5 vatan evladının şehit edildiği haberini aldık. Saldırının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Bu kanlı ve kalleş terör eyleminin ülkemiz iç siyasetinde farklı bir iklimin filizlenmeye başladığı bir döneme tekabül etmesi ayrıca manidardır. Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Milletimizin de bu saldırıyla neyin amaçlandığını, nerelere sinyal verilmek istendiğini net olarak gördüğüne inanıyorum. Şunu bir defa açık açık belirtmek isterim, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız mesaj da zaten olamaz.

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213 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu terör eylemi, çok net söylüyorum, paniğin, telaşın, tükenmişliğin, çaresizliğin emaresidir. Nitekim hain saldırıya cevabımızı bölücü örgütün Suriye ve Irak’taki inlerini başlarına geçirerek kat kat misliyle verdik. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470’in üzerinde nokta hedef alınmıştır. Aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu toplam 213 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Milletimiz ve şehit ailelerimiz şundan emin olsun, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörü kaynağında kurutma stratejisinden geri bir adım dahi asla atmayacağız. Teröristlere yönelik operasyonlarımızı titizlikle devam ettirirken terörsüz Türkiye hedefimizden de kesinlikle kopmayacağız. Türkiye 40 yıldır başına musallat edilen bu beladan mutlaka kurtulacaktır. Terör yıllarca ülkemizde siyaseti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Ne zaman siyasette diyalog zemini güçlense, ne zaman toplumda kutuplaşma azalsa, ne zaman sıkılı yumruklar açılsa terör hemen devreye girmiştir.

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TERÖR BARONLARI

Buna geçmişte defalarca şahit olduk. Aynı senaryonun tekrar sahnelenmesine seyirci kalmayacağız. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar. BMGK’nın saldırıyı kınayan ve ülkemize taziye sunan açıklamasını da memnuniyetle not ettik. Ülkemizde muhalif-muvafık ayırmadan siyasi partilerimizin teröre karşı tek ses, tek nefes olmasını da takdirle karşıladığımızı burada ifade ediyorum. Ancak faili apaçık ortada olan bir terör eylemini dahi kınamayanları veya failini gizleyerek kınamış gibi yapanları milletimize havale ediyorum.”

FAHİŞ FİYAT KÖPÜĞÜ KALKIYOR

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında ekonomiye ilişkin özetle şu mesajları verdi:

“Küresel ekonomideki tüm belirsizliklere, bölgemizde artan çatışmalara ve gerilimlere, gelecekle ilgili çizilen kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel göstergelerindeki iyileşme kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

* Merkez Bankamızın rezervlerinden ihracata, turist sayısından istihdama kadar her alanda gözle görünür artış söz konusu.

* Avrupa ve Amerika dahil tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. İnşallah bunun devamı gelecek.

TEPELERİNE BİNİYORUZ

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* Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız. Etiket oyunlarıyla, fısıltı gazetesiyle, piyasa manipülasyonlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, biniyoruz ve bineceğiz.

* Türkiye’de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Enflasyonun düşüş eğilimi hızlandıkça, bunların rahatsızlığı da ayyuka çıkmaya başladı. Türkiye kazandıkça, bunlar kaybettiği için, tetikçileri vasıtasıyla hemen taarruza geçtiler. Yalan, yanlış ve manipülatif haberlerle milletimizin moralini bozmaya, piyasaya ve iş dünyasına karamsarlık yaymaya çalıştılar. Bunları da yavaş yavaş püskürtüyoruz.

PARA BABALARI

* Para babaları namına silahşörlük yapanların körüklediği olumsuz algının kırılmakta olduğunu görüyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle vurgulamak isterim, milletimiz yaşadığı onca zorluğa, omuzladığı onca yüke rağmen bizi anlıyor, bize inanıyor, hükümetimize ve ekonomi politikamıza güveniyor. Allah’ın izniyle bu güveni boşa çıkarmayacağız. Bu aziz ve fedakâr millete hayal kırıklığı yaşatmamakta kararlıyız.”

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SAHA EXPO RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

SAHA EXPO 2024 fuarında savunma sanayisinin gurur verici ürünlerini bizzat gördüğünü belirten Erdoğan “SAHA EXPO savunma sektöründe artık rüştünü ispatlamıştır. Her engele ve ambargoya rağmen yılmadan çalışan savunma sektörümüzün tüm kuruluşlarına, şirketlerine, mühendisinden işçisine tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

FETÖ ELEBAŞI İBRET OLMALI

ERDOĞAN FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili “15 Temmuz gecesi 252 kardeşimizi şehit eden FETÖ ihanet şebekesinin Pansilvanya’daki elabaşının ağababalarının kucağında haysiyetsizce ölümü herkese ibret olmalıdır. Kim adına olursa olsun, dili dualı bu millete kurşun sıkanlar, hainlik edenler, sırtından hançerleyenler, milletin evlatlarının kanını dökenler ne bu dünyada ne ebedi alemde iflah olmayacak her zaman lanetle anılacaklardır” dedi.

DIŞ POLİTİKADA TÜRKİYE EKSENİ

Erdoğan dış politikada atılan adımları “Batı ile ilişkilerimizi günçendirirken Doğu’ya sırtımızı dönmüyoruz” diyerek şöyle anlattı: “Türkiye’nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir. Türkiye’nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları her şeyin üzerindedir. Biz makas değiştirmiyoruz, bilakis Türkiye merkezli anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz.

NATO MÜTTEFİKİYİZ

2018 yılında Johannesburg’ta düzenlenen 10’uncu BRICS Zirvesi’ne İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla iştirak etmiştik. Kazan’da düzenlenen son zirveye de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin’in davetine icabetle katıldık. Ülkemizin BRICS ile gelişen münasebetleri, mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Türkiye, tüm bu platformlarda bir NATO müttefiki ve Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakereleri yürüten ülke kimliğiyle yer almaktadır.”