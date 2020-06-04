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DHA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 01:53,Son Güncelleme:

Albayrak, Pekcan ve Pakdemirli değerlendirme toplantısında bir araya geldi

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Albayrak, Pekcan ve Pakdemirli değerlendirme toplantısında bir araya geldi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. 

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