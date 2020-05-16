Alaz İsminin Anlamı Nedir? Alaz Ne Demek?

Alaz ismi hem Türkçe hem Kürtçe kökenli olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda pek çok değişik anlama sahip olduğunu da söylemek mümkün. Bu konuda Türkçe karşılığı olarak Alaz ismi, ‘Alev, ağaçsız, açıklık yerler’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Aynı zamanda Kürtçe karşılığı olarak ise, ‘Amaç, hedef’ olarak değerlendirildiğini söylemek mümkündür.

Alaz İsminin Anlamı

Hem kız hem de erkek çocuklar için kullanılan bir isim olarak Alaz, günümüzün en popüler seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle unisex bir isim olması ile beraber güzel anlamları ve tonlaması eşliğinde son dönemlerde oldukça değer kazanmış durumda. Bu konuda Alaz ismi için pek çok değişik anlam ifade etmek mümkün.

- Alev,

- Ağaçsız, açıklık yer,

- Haşmet, gösteriş,

- Altay ve Türk mitolojisinde ocak tanrısı,

- Amaç, hedef (Kürtçe)

Bu şekilde değişik anlamları ile beraber Alaz ismi hem erkek hem de kız çocuklarınız için kullanabilirsiniz. Pembe ve mavi renkleri sembolize etmesi ile beraber unisex bir addır. Tek başına kullanılabilen bu isim ayrıca eğer uygun bir ad bulunursa güzel bir bütünlük sağlanabilir. Minik yavrunuza güzel bir isim arıyorsanız değerlendireceğiniz seçeneklerden biri olarak Alaz ismini kullanabilirsiniz.