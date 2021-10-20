‘Alayına hodri meydan’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Takside geçim kaynağı hamlesi İBBnin kararına tepki varTakside 'geçim kaynağı' hamlesi! İBB'nin kararına tepki var#Taksi
Instagram bizden neyi sakladı Çıkmak isteyen de çıkamıyorInstagram bizden neyi sakladı? Çıkmak isteyen de çıkamıyor#Sosyal Medya
Bu kaleme dikkat İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyorBu kaleme dikkat! İnternetten satılıyor, zararları bilinmiyor#Dolgu Kalemi
İhracatın kalbine girdikİhracatın kalbine girdik#Mega Kargo Merkezi
Vazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir BayraktarVazgeçmeyen kahramanlardan: Özdemir Bayraktar#Özdemir Bayraktar
Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay: SGKlı olanları ilgilendiriyorBirçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay: SGK'lı olanları ilgilendiriyor#Emeklilik
Türk basını çınarını kaybetti Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydıTürk basını çınarını kaybetti! Hariciyenin tek kişilik dev ajansıydı#Sami Kohen
Karı-kocanın sır cinayeti Senaryoyu çökerten cesetKarı-kocanın sır cinayeti! Senaryoyu çökerten ceset#Cinayet
Kılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesiKılıçdaroğlu’nda özgüven zehirlenmesi#Kemal Kılıçdaroğlu
Beşiktaşı Sportinge karşı korner yaktı Devler Liginde şansını zora soktu...Beşiktaş'ı Sporting'e karşı 'korner' yaktı! Devler Ligi'nde şansını zora soktu...#Beşiktaş
Türkiyede ilk ve tek Yerli ve milli ürünü Gururumuz diyerek tanıttıTürkiye'de ilk ve tek! Yerli ve milli ürünü 'Gururumuz' diyerek tanıttı#Şanzıman
Kimin kırmızı kartı Güney Koreyi ikiye böldü Çok konuşulacak manşet...Kim'in kırmızı kartı Güney Kore'yi ikiye böldü! Çok konuşulacak manşet...#Fenerbahçe
Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılarSüper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları açıkladılar!#Süper Lig
Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor Sebebi belli oldu...Tam aşılılar neden hayatını kaybediyor? Sebebi belli oldu...#Koronavirüs
TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine TaşıyoruzTRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel Sorunları Dünyanın Gündemine Taşıyoruz#YOUTUBE
HABERLERGündem Haberleri

‘Alayına hodri meydan’

#Devlet Bahçeli#MHP#ABD
‘Alayına hodri meydan’

Yunanistan’ın ABD ve Fransa ile anlaşmalarını hatırlatan MHP Lideri Devlet Bahçeli, “ABD’nin de, Yunanistan’ın da teşebbüs ve taşeronlarını biliyor, görüyor, alayına birden hodri meydan diyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bahçeli dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren, dolaylı vergi yükünü hafifleten kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği, adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır. Üniter vergilemeye ağırlık verilmesi kanaatimizce en uygun yoldur.

KILIÇDAROĞLU SORMUŞ

Kılıçdaroğlu utanmadan sormuş; Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçu’dur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır.

BÜROKRATI TEHDİT

Kılıçdaroğlu, bürokratlara değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kafa yormalıdır. Gitmediği yer neredeyse kalmamıştır. Sipariş senaryo devrededir.”

‘TÜRKİYE İÇİN SİPER’

Haberin Devamı

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’de ittifaklar kurarak Türkiye’ye karşı cephe oluşturmaktadır. Fransa ile Savunma ve Güvenlik İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Bu sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşmadır. Ve NATO şemsiyesi yırtılmış, ittifak fiilen bölünmüştür. ABD ile Yunanistan İkili Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 5 yıl daha uzatan imzaları atmışlardır. Trakya’dan Girit’e kadar bazı kara, hava ve deniz üsleri ABD’nin askeri faaliyetlerine açılacaktır. NATO içinde Türkiye’ye karşı siper kazılmaktadır, Ege ve Doğu Akdeniz’e mayın döşenmektedir. Türkiye tehdit edilmektedir. Alayına birden hodri meydan diyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#MHP#ABD

BAKMADAN GEÇME!

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!

Koray Avcıdan Selçuk Urala sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Koray Avcı'dan Selçuk Ural'a sert tepki: O zaman ben de kıroyum

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Lions-Cartel’in lideri Sergen Ahmedi Eğlencesi yarım kaldı

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Almanya’da Türk vekile ağır tehdit

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu