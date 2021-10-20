‘Alayına hodri meydan’

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Bahçeli dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Türkiye’de adaletli, bütünlük ve sadelik içeren, dolaylı vergi yükünü hafifleten kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği, adaletli bir vergi sisteminin tesisi esas olmalıdır. Üniter vergilemeye ağırlık verilmesi kanaatimizce en uygun yoldur.

KILIÇDAROĞLU SORMUŞ

Kılıçdaroğlu utanmadan sormuş; Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçu’dur, Selahattin Demirtaş teröristtir, teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır.

BÜROKRATI TEHDİT

Kılıçdaroğlu, bürokratlara değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kafa yormalıdır. Gitmediği yer neredeyse kalmamıştır. Sipariş senaryo devrededir.”

‘TÜRKİYE İÇİN SİPER’

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Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz’de ittifaklar kurarak Türkiye’ye karşı cephe oluşturmaktadır. Fransa ile Savunma ve Güvenlik İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Bu sinsi ve gizli maksatlı bir anlaşmadır. Ve NATO şemsiyesi yırtılmış, ittifak fiilen bölünmüştür. ABD ile Yunanistan İkili Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 5 yıl daha uzatan imzaları atmışlardır. Trakya’dan Girit’e kadar bazı kara, hava ve deniz üsleri ABD’nin askeri faaliyetlerine açılacaktır. NATO içinde Türkiye’ye karşı siper kazılmaktadır, Ege ve Doğu Akdeniz’e mayın döşenmektedir. Türkiye tehdit edilmektedir. Alayına birden hodri meydan diyoruz.