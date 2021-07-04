Alavara Koyu ile ilgili karar iptal edildi, çevreciler sevindi

Datça'nın eşsiz güzellikteki koylarından olan doğa harikası Alavara Koyu’nun doğal SİT derecesinin düşürülerek yapılaşmanın önünün açılmasına yönelik kararın Muğla 2. İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesi, çevrecilerin yüzünü güldürdü.

Datça Yarımadası’nın, Ege Denizi Gökova Körfezi tarafında kalan Alavara Koyu’nun doğal SİT derecesinin düşürülmesi ve yapılaşmanın önünün açılmasıyla geriye dönüşümü mümkün olmayan zararlara yol açacağı endişesini taşıyan Datçalı çevreciler, idare mahkemesinin kararıyla mutlu oldu.

OY BİRLİĞİYLE İPTAL OLDU

Alavara Koyu’nda doğal SİT derecesinin düşürülmesine yönelik kararın iptaliyle ilgili Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görüşülerek karara bağlandı. Mahkeme, benzer iki dava nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını ele aldı ve Bakanlığın Alavara Koyu ile ilgili kararının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Mahkeme, benzer davada meselenin karara bağlanması nedeniyle Datça Belediyesi’nin açtığı ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi 35 Datçalı çevrecinin de müdahil olduğu ikinci davada karara yer olmadığını duyurdu.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

MUÇEP Datça Temsilciliği Avukatı Ali Kurt davayla ilgili yaptığı açıklamada, açılan davanın bir idari dava olduğunu hatırlatıp, “Alavara’nın SİT koruma derecesinin düşürülmesi işlemine karşı açılmış bir davadır. İdare mahkemesine açılmış bir davadır. Datça Belediyesi bu işlemin iptali istemiyle İdare Mahkemesi'ne bir dava açtı. Alavara’da SİT derecesinin düşürülmesi isteminin iptalini istedi. Biz 35 Datçalı çevreci, davaya müdahil olarak katıldık. Biz bu davaya katıldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin benzer bir dava açtığını öğrendik. Biz Datçalı çevreciler iki davanın birinde müdahil, Büyükşehir Belediyesi’nin davasında ise müdahil değiliz. Mahkeme bizim davamızda da duruşmalı olarak gördü. Ancak Datça Belediyesi’nin açtığı davada karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Çünkü mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada bu meselenin ele alındığını ve kararın iptaline karar verildiğini duyurdu. Kısacası, Alavara’nın SİT derecesinin düşürülmesi isteği mahkeme tarafından iptal oldu” dedi.

‘GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN ZARARLARA YOL AÇAR’

Bölgenin 5 bin yıllık yerleşim alanı olduğunu ifade eden Kurt, “5 bin yıldır insanlar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla bu özel çevre bölgesinin korunarak aynı güzellikte gelecek nesillere aktarılması bizim görevimizdir. Biz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Biz bu işlemin talebinin iptalini istedik ve bilirkişi raporunda şu görüşlere yer verdi. ‘Sürdürülebilir kullanım alanı olanağı olarak tespit edilen bu alanın yerleşime açılması halinde buranın doğası geriye dönüşümü mümkün olmayacak şekilde tahrip edilmiş olur. Öyleyse bu işlemin iptal edilmesi gerekir’ görüşünü bildirdi. Mahkeme de bilirkişinin bu temel tespitine uydu ve işlemin iptaline karar verdi" dedi.

'DATÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİDİR'

MUÇEP’in Datça sözcülerinden Melda Omay, uzun yıllardan beri çevre ve ekoloji mücadelesinde olduklarını belirterek, “Datça özel çevre koruma bölgesidir bunu hiç unutmamak lazım. Alavara davasında bilirkişi de bunu raporladı. Biz çevreciler olarak köylünün orada tarım yapmasının asla karşısında değiliz. Uzun yıllardan beri süregelen tarım faaliyetleri elbette devam etmelidir. Korumanın bu şekilde sürdürülmesini istedik. Mahkeme de bu yönde karar verdi, mutluyuz” dedi.

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