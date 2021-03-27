Alaşehir'deki üzüm bağlarını don vurdu

Alaşehir'de üzüm bağları, kar yağışının ardından don olayının yaşanması sonucu zarar gördü. Bağlarda oluşan zararın tespiti için Alaşehir Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, yüzde 25 ila 90 arasında zarar tespit edildi. Bazı üreticiler zararın büyük olduğunu vurguladı. Alaşehir'de zarar gören üzüm bağlarında incelemelerde bulunan Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Özellikle Alaşehir'in doğu bölgesi olan Sarıgöl sınırına kadar olan köylerimizde ciddi zarar var. Erkenci çeşitlerde zarar yüzde 25 ila yüzde 90 arasında gerçekleşti. Çekirdeksiz sultaniye üzümde ise yine aynı bölgelerde yaklaşık yarı yarıya yakın bir zarar söz konusu. Diğer bölgelerimizde ise zarar düşük seviyede gerçekleşti. Bunun nedeni ise buradakiler tedbirini aldı. Damlama sulama yöntemleri, fıskiyeleri açma, eski usullerden saman ve lastik yakma olaylarını gerçekleştirdiler. Üretici ürününü ve kendisini garantiye almak istiyorsa; kesinlikle ve kesinlikle tarım sigortası yaptırtmak zorunda" dedi.

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