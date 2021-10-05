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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

#Manisa#Alaşehir #Uyuşturucu Operasyonu
Alaşehirde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bugün saat 07.00 sıralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 12 kişiye yönelik Alaşehir'de operasyon düzenledi. 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1 kilo 431 gram esrar, 48 sentetik ecza, 33 gram bonzai ve 7 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 23 pet şişe içerisinde 11,5 litre ev yapımı rakı, 1 çalıntı motor, 1 pompalı tüfek ve 8 av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Manisa#Alaşehir #Uyuşturucu Operasyonu