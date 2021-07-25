MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlaşehir’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
GeriGündem Alaşehir’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR(Manisa),(DHA)
Haber Giriş: 25.07.2021 - 04:29 | Son Güncelleme:

Alaşehir’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alaşehir’de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Alaşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, yolla göle döndü. İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi’nde rögarlar taştı. Rüzgar nedeniyle çöp bidonları devrildi. Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle hafif sel dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi