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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı

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Alaşehir'de 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı.

Alaşehirde 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı
Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların 2 evden ‘kötü koku’ geldiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Ekipler, Yeni Mahalle Rauf Denktaş Caddesi'nde yaşayan Hasan B. (45) ile Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde yaşayan Emrah Ç.'ye (75) ait evlere giderek temizlik çalışması yaptı. 2 evden 20 römork dolusu çöp çıktı. Evleri dezenfekte edilen Hasan B. ve Emrah Ç., görevlilerce uyarıldı.

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