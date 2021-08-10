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Gündem
Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-
Haber Giriş: 10.08.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Alaşehir'de 10 dekar üzüm bağı ve zeytinlik yandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, üzüm bağları ve zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 10 dekar alan zarar gördü.

Belenyaka Mahallesi Armut Alan Deresi kıyısındaki üzüm bağları ve zeytinlik alanda, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin 5 araçlı yangın söndürme çalışmasına, bölge halkı da destek verdi. 

10 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, söndürüldü. Yangında 10 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Üzüm bağı sahibi Emir Ali Kökpınar, "Duman çıktığını gördük, itfaiyeye haber verdik. Neden çıktığını bilmiyoruz. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı" dedi.

Alaşehirde 10 dekar üzüm bağı ve zeytinlik yandı

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