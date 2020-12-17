Alarma geçiren iddia! Çalışma başlatıldı

Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinin 18 mil açıklarında dün akşam denizin yüzeyinde üzerinde dalgıç kıyafeti ve zıpkın bulunan ceset gördüğünü belirten balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı yüzey ve deniz altı taramalarında balıkçıların gördüğünü söylediği ceset bulunamadı.

Gece karanlığından dolayı sonlandırılan arama çalışmaları gün aydınlanınca yeniden başladı. Sabah saatlerinde Kefken Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan hareket eden bir bot, cesedin görüldüğü belirtilen alanda arama çalışmalarını devam ettirdi.

KORKTUKLARI İÇİN CESEDİ ALMAMIŞLAR

İhbarı yapan balıkçıların avlanmak için denize çıktıkları sırada deniz yüzeyinde üzerinde dalgıç kıyafeti ve zıpkın bulunan bir erkek cesedi gördüklerini ve korktukları için teknelerine almadıklarını, daha sonra akıntıyla beraber cesedin sürüklendiğini söylediği öğrenildi.

KAYIP İLANLARI ARAŞTIRILIYOR

Görüldüğü iddia edilen cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Jandarma ekiplerinin başta Kocaeli ve Şile olmak üzere sahil şeridinde bulunan çevre bölgelerdeki kayıp balıkçı ve dalgıç ilanlarını araştırdığını, şu ana kadar eşkale uyan bir kayıp ilanına rastlanmadığı bildirildi.