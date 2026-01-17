Alarm zilleri çalıyor... Türkiye’de 5 çocuktan biri obez

Haberin Devamı

İstanbul’da düzenlenen 5’inci Cerrahpaşa Pediatri Günleri Kongresi’nde uzmanlar, çocuklarda obezite konusunda ürkütücü rakamlar verdi. Hürriyet’e konuşan İstanbul-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu, “Çocukluk çağında obez olan bireylerin yüzde 80’inden fazlasının erişkin dönemde de obez olarak kalıyor” dedi ve şu uyarıları yaptı: “Obeziteye bakış açısı tamamen değişti. Obezite artık beslenme fazlalığı, egzersiz azlığı ve iradesizlik ile açıklanan bir durum değil. Tamamen hormonal, genetik ve biyolojik temelleri olan bir hastalık olarak ele alınıyor. Son yıllarda iştah enerji dengesindeki mekanizmaların anlaşılması ile birlikte hedefe yönelik tedaviler geliştirildi ve iyi sonuçlar elde edildi. Obezite artık dünya çapında bir pandemi. 2030 yılında dünya genelinde yaklaşık 250 milyondan fazla çocuğun obez olması bekleniyor. Hedefe yönelik ilaç tedavileri pediatri klavularına da girdi. Tedavinin başlangıcında da öneriliyor ancak şunu da bilmek lazım ki bu ilaçlarla ilgili uzun dönem verilerimiz hâlâ eksik.”

6-9 YAŞ ARASI RİSKLİ

Türkiye çocukluk çağı obezitesi 2022 yılı araştırma verilerine göre ise 6-9 yaş arası okul çağı çocuklarında fazla kilolu ve obez çocuk oranı yüzde 22.4 olarak bildiriliyor. Bu oran 2016 yılında yüzde 14.6 idi. Günümüzde ise 5 çocuktan biri obez veya fazla kilolu.

HEM RUH HEM BEDEN SAĞLIĞINA TEHDİT

Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu, çocukluk çağı obezitesinin insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve karaciğer yağlanması gibi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti:

“Ancak etkileri yalnızca bedensel sağlıkla sınırlı değil. Obez çocuklar akran zorbalığına daha sık maruz kalıyor, özgüven kaybı, sosyal içe kapanma ve depresyon riskinde belirgin artış görülüyor. Daha da çarpıcı olan ise çocukluk çağında obez olan bireylerin yüzde 80’inden fazlasının erişkin dönemde de obez kalması ve kronik hastalıkların görülme riskinin artması.”