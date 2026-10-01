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Alarm verilmiş durumda | İstanbul da 'sarı' listede... Uyarılar peş peşe geldi: Dikkatli ve tedbirli olun

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Alarm#Uyarı
Alarm verilmiş durumda | İstanbul da sarı listede... Uyarılar peş peşe geldi: Dikkatli ve tedbirli olun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 15:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre birçok kentte sağanak bekleniyor. Bugün için 17, yarın için de 23 ile sarı kodlu uyarı yapıldı. Alarm verilen kentler arasında İstanbul da bulunuyor. AKOM tarafından da saat saat öngörülen hadiseler paylaşıldı. AKOM'un açıklamasında "Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki rüzgâr ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

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Yurdun geniş kesiminde sonbahar yağışları etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde gökgürültülü sağanağın şiddetini artırması bekleniyor. Kurumdan yapılan açıklamada olası olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 yarın da 23 il için sarı kodlu alarm verdi. Bugün sarı kodlu uyarı yapılan iller sırasıyla; Adana, Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, Malatya, K.Maraş, Muğla, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye oldu.

Alarm verilmiş durumda | İstanbul da sarı listede... Uyarılar peş peşe geldi: Dikkatli ve tedbirli olun

Yarın için yapılan tahminde de 23 ile sarı kod verildi. O iller ise sırasıyla şu şekilde:

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Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, K.Maraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman, Osmaniye

Alarm verilmiş durumda | İstanbul da sarı listede... Uyarılar peş peşe geldi: Dikkatli ve tedbirli olun

MARMARA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara özelinde uyarı yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.10.2026 Cuma günü ilk saatlerden itibaren Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeyinde sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Başlama-Bitiş Zamanı
02.10.2026 00.00-02.10.2026 23.59

Hadisenin Şiddeti: Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler: Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar.

Alarm verilmiş durumda | İstanbul da sarı listede... Uyarılar peş peşe geldi: Dikkatli ve tedbirli olun

 

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AKOM SAAT SAAT UYARDI

İstanbul için de bir uyarı AKOM'dan geldi. Açıklamada yarın etkili olacak olan yağışlara dikkat çekildi.

AKOM'un yayımladığı mesaj şu şekilde oldu:

İstanbul'da, bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılacağı, cumartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki rüzgâr ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. 

Bu nedenle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

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BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

 

 

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#Hava Durumu#Alarm#Uyarı

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