Alanya'ya rota dışı demirledi
Antalya'nın Alanya ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Rota dışı demirlendiği öğrenilen geminin yolcuları, Corona Virüse karşı termal kamera ve kontrollerden geçirildikten sonra kente giriş yaptı.
Dünyaya yayılan Corona Virüs nedeniyle sezonun ötelenmesinin ardından bekleyişe geçilen Alanya'da ilk yolcu gemisi limana demirlendi.
Antalya'dan yola çıkan Bahama bandıralı 'Serenissima' adlı gemi, Alanya Limanı'na demirlendi. Lüks gemiyle ilçeye çoğu İngiliz 91 turist geldi.
52 kişilik mürettebatın görev yaptığı gemiden inen turistler, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından termal kameralarla kontrol edilmesinin ardından Alanya'ya ayak bastı.
İlçeye rota dışı demirlediği öğrenilen 'Serenissima', bu akşam Mısır'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak.
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