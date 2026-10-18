Alanya'daki oto yıkama cinayetinde acı haber: Ölü sayısı 3'e çıktı

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Olay, 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre; borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu kurtarılamadı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Halil Topal ise bugün yaşamını yitirdi.

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Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen oto yıkamacının sahibi Ü.A., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.