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Alanya'daki oto yıkama cinayetinde acı haber: Ölü sayısı 3'e çıktı

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#Alanya Cinayeti#Oto Yıkama Kavgası#Halil Topal
Alanyadaki oto yıkama cinayetinde acı haber: Ölü sayısı 3e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 15:02

Antalya Alanya'da borç meselesi yüzünden oto yıkamacıda çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Halil Topal, 8 gün sonra hastanede hayatını kaybetti; ölü sayısı 3 oldu.

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Olay, 10 Ekim akşamı Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre; borç meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Topal, Adem Tüysüzoğlu ve Ahmet Çatar yaralandı.

Alanyadaki oto yıkama cinayetinde acı haber: Ölü sayısı 3e çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu kurtarılamadı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Halil Topal ise bugün yaşamını yitirdi.

Alanyadaki oto yıkama cinayetinde acı haber: Ölü sayısı 3e çıktı

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Topal'la birlikte olayda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen oto yıkamacının sahibi Ü.A., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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#Alanya Cinayeti#Oto Yıkama Kavgası#Halil Topal

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