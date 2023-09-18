×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Alanya'daki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Alanya#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 09:46

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Yangında tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı görüldü.

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını 21 saatten fazla süredir devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı.

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Gözden KaçmasınAntalyanın Alanya ilçesinde orman yangınıAntalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınıHaberi görüntüle

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

Haberin Devamı

Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlayarak kara ekiplerine destek veriyor.

Alanyadaki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!