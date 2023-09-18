Alanya'daki orman yangınında ikinci gün... 190 hektarlık alan zarar gördü

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Antalya'nın Alanya ilçesi Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00'de henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangını 21 saatten fazla süredir devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında zarar gören alanın ilk tespitlere göre 190 hektar olduğunu açıkladı.

11 helikopter, 10 yangın söndürme uçağı ve 500'ün üzerinde yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği yangında dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi.

Gözden Kaçmasın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını Haberi görüntüle

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Gazipaşa'da konuşlu İHA gece boyunca yangının devam ettiği yerlerin görüntüsünü yangın komuta merkezine iletti. Kara ekipleri gelen görüntüler ışığında yönlendirilerek yangına müdahale etti.

TAHLİYE EDİLEN EVLERİN ÇEVRESİ TAMAMEN YANDI

Vadi yamaçlarında dağınık haldeki yerleşim yerleri dün tedbir amaçlı tahliye edildi. 1 ev yangın nedeniyle zarar görürken tahliye edilen 17 evin çevresindeki ormanın tamamen yandığı gözlendi.

Kara ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadı. Yangın vadi içerisine ilerledi. Vadiye giden yolun kenarlarındaki ağaçlık alanın da tamamen yandığı görüldü.

Bu sabah erken saatlerde havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlayarak kara ekiplerine destek veriyor.