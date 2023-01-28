Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alanya'daki orman yangını kontrol altında

Güncelleme Tarihi:

#Alanya#Yangın#Orman
Alanyadaki orman yangını kontrol altında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 09:45

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Antalya’nın Alanya ilçesi Bayırkozağacı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede yangın bölgesine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler nedeniyle Bayırkozağacı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangının sabah saatleri itibarıyla tamamen kontrol altına alındığı öğrenildi. Yerleşim yerinden çıkarılan vatandaşların tekrar evlerine gittiği belirtildi. Yangına 12 arazöz, 5 tanker, 8 ilk müdahale aracı, 65 orman yangın işçisi, teknik eleman ve orman muhafaza memurunun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi.

Alanya'da orman yangını
daha fazla video içinAlanya'da orman yangını
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanya#Yangın#Orman

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi
80lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti Ve davada sona ulaşıldı...

80'lerde kadınlara dehşeti yaşatmıştı... Market arabasındaki DNA izi sayesinde yakalandı, savunması pes dedirtti! Ve davada sona ulaşıldı...

#Robert Eugene Koehler
Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

Facebook 2 yılın ardından Trump kararını açıkladı

#Meta