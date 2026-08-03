Alanya’da sürpriz misafir: Turistlerle dakikalarca yüzdü

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile yaklaşan bir yunus, turistlere unutulmaz anlar yaşattı.
Olay, dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Denize giren yerli ve yabancı turistler, su yüzeyinde ilerleyen yunusu fark etti.
TATİLCİLERİN ARASINDA YÜZDÜ
Zaman zaman suya dalıp yeniden yüzeye çıkan yunus, tatilcilerin çevresinde dakikalarca dolaştı.
Yunusun kıyıya oldukça yakın bir bölgede insanlarla birlikte yüzmesi plajda renkli görüntüler oluşturdu.
O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tatilcilerin ilgiyle takip ettiği anlar dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
Bir süre kıyıya yakın bölgede yüzen yunus, daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu.