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Alanya’da sürpriz misafir: Turistlerle dakikalarca yüzdü

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#Alanya#ANTALYA#Yunus
Alanya’da sürpriz misafir: Turistlerle dakikalarca yüzdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 15:34

Antalya’nın Alanya ilçesinde kıyıya kadar yaklaşan yunus, denize giren yerli ve yabancı turistlerin arasında dakikalarca yüzdü. Tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği renkli anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile yaklaşan bir yunus, turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Denize giren yerli ve yabancı turistler, su yüzeyinde ilerleyen yunusu fark etti.

TATİLCİLERİN ARASINDA YÜZDÜ

Zaman zaman suya dalıp yeniden yüzeye çıkan yunus, tatilcilerin çevresinde dakikalarca dolaştı.

Yunusun kıyıya oldukça yakın bir bölgede insanlarla birlikte yüzmesi plajda renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya’da sürpriz misafir: Turistlerle dakikalarca yüzdü

O ANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tatilcilerin ilgiyle takip ettiği anlar dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

Bir süre kıyıya yakın bölgede yüzen yunus, daha sonra açık denize yönelerek gözden kayboldu.

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Alanya’da sürpriz misafir: Turistlerle dakikalarca yüzdü

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#Alanya#ANTALYA#Yunus

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