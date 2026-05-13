Alanya'da şüpheli ölüm: Rus turist odasında ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 11:23

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus Fedor Zaroslov (44) oteldeki odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkler Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Fedor Zaroslov'un uzun süre odasından çıkmamasından şüphelenen tesis çalışanları, bu sabah saatlerinde durumu yetkililere bildirdi.

Yedek anahtar ile odaya giren görevliler, Zaroslov'u yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Fedor Zaroslov'un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. 

