MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlanya’da sağlık çalışanlarından ‘Evde kal’ mesajı
GeriGündem Alanya’da sağlık çalışanlarından ‘Evde kal’ mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

Alanya’da sağlık çalışanlarından ‘Evde kal’ mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanya’da sağlık çalışanlarından ‘Evde kal’ mesajı
Abone Olgoogle-news

Antalya’nın Alanya ilçesinde zaman kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışan hastane çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşlara ‘Evde kal’ mesajı verdi. Hastanede görevli sağlık çalışanları sosyal medya üzerinden yaptıkları görsel ile vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sağlık çalışanları ellerindeki kağıtlara yazdıkları, “Biz sizin için buradayız, lütfen sizde bizim için evde kalın!” yazısı ile çekildikleri fotoğrafla tüm Alanya halkına mesaj yolladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle