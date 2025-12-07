Alanya'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İlçede sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle alt geçit yağmur sularıyla doldu.

BÖLGEYE İTFAİYE EKİPLER. SEVK EDİLDİ

Alanya’dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı. Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ KURTARILDI

Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.

