Alanya'da rüzgar şemsiyeyi uçurdu, tatilciler korku dolu anlar yaşadı

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İncekum Plajı’nda saat 13.00 sıralarında çıkan şiddetli rüzgâr, plajdaki şemsiyeleri ters döndürdü bazılarını ise yerinden söküp etrafa savurdu. Tatilciler neye uğradığını şaşırırken, rüzgârın etkisiyle denize savrulan şemsiyelerden birisi sürüklendi. Denizde yüzenlerin üzerine doğru gelen şemsiye, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle suya düştü.

İşte Fotoğrafları Şemsiyeler denize uçtu, tatilciler büyük panik yaşadı Haberin Tüm Görselleri

Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Şemsiyenin denizin üzerinde savrulma anlarıysa kameralara yansıdı.

“KENDİMİZİ ZOR TUTTUK”

Tatilcilerden biri, “Fırtına koptu, şemsiyeleri kurşun gibi denize attı. Birisine zarar verecek diye çok korktuk” diye konuşurken, Mardin’den tatile gelen bir vatandaş da “Yaralanma yok ama hafif sıyrıklar oldu. Allah bir daha vermesin. Kendimizi zor tuttuk” ifadelerini kullandı.

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Etrafa savrulan şemsiyeler ise plaj görevlileri tarafından toplanıp tekrar yerlerine yerleştirildi.