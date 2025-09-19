Alanya'da orman yangını... Müdahale sürüyor, yerleşim yerleri tahliye edildi

Haberin Devamı

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle sürüyor. Alanya-Gazipaşa arası Ali Efendi Mahallesi Boyalık mevkiinde saat 23.00 sıralarında başlayan orman yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Biriminin karadan müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar sürüyor.

ANTALYA’NIN AKSU İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Aksu ilçesinde bu akşam 2 farklı noktada yangın çıktı. Akşam saatlerinde ilk olarak Konak Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangının kontrol edilmesinin hemen ardından Macun Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarına yakın bölgedeki ormanlık alanda başlayan yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplere TOMA'lar da destek sağladı. Bölgede rüzgarın etkili oluşu ekiplerin işini zorlaştırırken, yakın noktadaki lojman ve bazı evlerindeki vatandaşlar güvenli bölgeye yönlendirildi. Aksu Fen Lisesi'nin yatakhane bölümü de yine tedbir amaçlı boşaltıldığı, öğrencilerin lisenin spor salonuna alındığı öğrenildi.