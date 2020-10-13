Alanya’da Naula Antik Kenti temizleniyor

Alanya Müze Müdürlüğü’nün Naula Antik Kenti ile ilgili restorasyon çalışmaları için proje geliştirme süreci devam ederken, yöre sakinleri ve Mahalle Muhtarı Ahmet Top’un, bölgenin temizlenerek turizme kazandırılmasını istemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi harekete geçti. İki belediye işbirliğinde surlarla çevirili olan ve denize 200 metre mesafede bulunan sit alanındaki antik kentte temizlik çalışması başlatıldı.



ÇALIŞMALARA DESTEK



Alanya Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının daha rahat yapılabilmesi için antik kent çöp, çalı ve zararlı bitkilerden temizleniyor. Çalışma ile antik kentteki, hem tarihi kalıntılar ortaya çıkmış hem de turistlerin alanı daha rahat gezmeleri temin edilmiş olacak. Alanya merkeze 20 kilometre mesafede Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Naula Antik Kenti 33 dönümlük alan üzerine kurulu. Antik kentte Bizans dönemine ait 6 tapınak, 2 kilise ve bir antik tiyatro yer alıyor.





