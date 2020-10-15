Alanya’da motosiklet sürücüleri denetlendi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, artan trafik kazalarından dolayı ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik ilçe merkezinde denetim gerçekleştirirken, motosiklet sürücüleri de bilgilendirildi. Özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak, yaya geçitleri, kaldırım ve trafiğe kapalı sokak ve caddelerde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımının önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşürler dağıttı.



Sürücülere ’Trafikte saygı’ başlıklı motosiklet kullanırken, sürücülerin uyması gereken kuralları içeren el broşürü dağıtan ekipler, ayrıca sürücüleri sözlü olarak da uyardı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü sürücülere öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin ve yayaların can güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususunu hatırlatırken, bu denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.