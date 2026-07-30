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Alanya’da motokuryeler ekiplere malzeme yardımı için seferber oldu

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#Alanya Orman Yangını#Motokuryeler Destek#Ekipler Mücadele
Alanya’da motokuryeler ekiplere malzeme yardımı için seferber oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 11:08

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca söndürme çalışmasının sürdüğü yangında alevlere müdahale eden ekiplere ihtiyaçları olan malzemeleri ulaştırmak için motorkuryeler seferber oldu.

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Dün 16.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alanya’da motokuryeler ekiplere malzeme yardımı için seferber oldu

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekibin yanı sıra yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale etti. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının çalışmasına ara verilirken, rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın Sapadere Mahallesi'nden Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Alanya’da motokuryeler ekiplere malzeme yardımı için seferber oldu

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MOTOKURYELER DESTEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Etkisini artıran alevlere ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürürken, sahadaki personelin yardımına motokuryeler yetişti. Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerin su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi ihtiyaçlarını gidermek için seferber olan onlarca motokurye kendi imkanları ve vatandaşların desteği ile toplanan malzemeleri zaman zaman alevlerle kaplı yollardan geçerek ekiplere ulaştırdı. Kuryeler gece boyunca ekiplere yardım malzemesi ulaştırmak için seferber oldu.

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#Alanya Orman Yangını#Motokuryeler Destek#Ekipler Mücadele

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