Alanya’da korkutan otel yangını: Kontrol altına alındı

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Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelin çatısında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. 5 katlı otelin tüm çatı kısmını kısa sürede alevlerin kaplamasıyla tatilciler, hızla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Çok sayıda itfaiye aracı ile arazözün kullanıldığı söndürme çalışmalarına, havadan da helikopter keşif uçuşuyla destek verildi.

Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangın sırasında bazı otel çalışanlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Birçok tatilci de valizlerini alarak otelden uzak alana geçti. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine, ambulansta müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.