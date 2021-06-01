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Gündem
Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Alanya'da korkutan 3 hortum

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Alanya'da korkutan 3 hortum

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz üzerinde hortum oluştu.

Alanya'da Konaklı ve İncekum sahili açıklarında saat 10.00 sıralarında çeşitli boyutlarda 3 hortum görüldü. İki hortum kısa sürede gözden kaybolurken, İncekum açıklarında bulunan hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Kıyıya yönelen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum kıyaya ulaşmadan etkisini yitirerek kayboldu.

Alanyada korkutan 3 hortum

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