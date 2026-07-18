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Alanya'da kaybolan Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu

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#Alanya#Alzheimer#Yaşlı Kadın
Alanyada kaybolan Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 14:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Kamile K., ekiplerin gece saatlerinde termal dronla gerçekleştirdiği arama çalışmasıyla evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda bitkin halde bulundu.

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Olay, dün Bademağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evden çıkan Alzheimer hastası Kamile K.'ye yakınları ulaşamadı. Çevrede arama yapan aile fertleri sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Alanyada kaybolan Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu

Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Havanın kararması üzerine ekipler termal kameralı ve gece görüş özelliği bulunan dron kullandı. AFAD ekibinin termal kameralı dronla yaptığı aramada ağaçlık alanda hareket tespit edildi.

Alanyada kaybolan Alzheimer hastası kadın termal kameralı dronla bulundu

Dron operatörünün bölgede arama yapan ekipleri yönlendirmesiyle Kamile K.'ye ulaşıldı. Evine 1 kilometre mesafede ağacın altında bulunan kadının bitkin olduğu gözlendi. UMKE ekibinin sağlık kontrolünü yaptığı Kamile K., daha sonra ailesine teslim edildi.

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#Alanya#Alzheimer#Yaşlı Kadın

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