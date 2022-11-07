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Alanya'da hortum paniği: 'Vay canına'

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#Antalya#Alanya#Hortum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 16:04

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan dev hortum, endişeye neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortumu görüntüleyenler "Vay canına... Denizden efsane şekilde su kaldırıyor havaya" diyerek şaşkınlıklarını paylaştılar.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya'da ise denizde dev hortum oluştu.

Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, endişeye neden oldu. Hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi.

Hortumun görüntülerini çekenler, "Vay canına", "Arkadaşlar denizden efsane şekilde su kaldırıyor havaya" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Karaya doğru ilerleyen hortum, sahile ulaşmadan kayboldu. 

Alanyada hortum paniği: Vay canına

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#Antalya#Alanya#Hortum

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