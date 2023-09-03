Alanya'da feci kaza! Safari aracıyla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 17 yaralı

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Kaza, saat 16.00'da Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinden Alanya merkezine seyir halinde olan 07 HOM 52 plakalı otomobil ile yabancı uyruklu turistleri taşıyan 07 BAY 993 plakalı safari aracı cip çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle safari aracı cip, refüje çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada 3 turist hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan hastanelere sevk edildi.

Kazada, safari aracında bulunan Rus uyruklu Olga Zhukova (61) olay yerinde, Kazakistan uyruklu kız çocuğu Symbat Nasipgali (2) ile Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) ise götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 YARALI

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Kazada yaralanan 17 kişiden 2'sinin araç sürücüleri, 7'sinin İsrail uyruklu, 2'sinin Kazakistan uyruklu, 2'sinin ise Rus uyruklu ve 4'ünün de Türk olduğu ifade edildi. Yaralı 2 araç sürücüsü tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

İKİ ARACIN DA HIZLI GİTTİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Kazanın meydana geldiği bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarında her iki aracın da hızla ilerlediği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.