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Alanya'da feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi

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#Trafik Kazası#Alanya#Motosiklet Kazası
Alanyada feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:34

Antalya, Alanya’da bulunan Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü ise kısa sürede yakalandı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Arlı'nın kullandığı 07 BRP 268 plakalı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S.'nin kullandığı 09 ACK 362 plakalı kamyonet çarpıştı.

Alanyada feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi

Kazada kamyonetin metrelerce sürüklediği motosikletin sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arlı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alanyada feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi

Tayfun Arlı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Arlı'nın cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Alanyada feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi

Kamyonet sürücüsü B.S. ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Jandarma ekibinin çalışması sonucu kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. B.S., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanyada feci kaza: Kamyonetin metrelerce sürüklediği genç motosiklet sürücüsü can verdi

Diğer yandan kamyonetin motosikleti önünde sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Alanya#Motosiklet Kazası

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