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Alanya'da eşini ve kayınvalidesini bıçaklayıp canlı yayında intihara kalkışan şüpheli adliyede

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#Alanya#İntihar Girişimi#Mustafa Ezici
Alanyada eşini ve kayınvalidesini bıçaklayıp canlı yayında intihara kalkışan şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 12:22

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini ve kayınvalidesini bıçakla ağır yaraladıktan sonra çıktığı inşaat çatısında sosyal medyadan canlı yayın açarak intihara kalkışan mango üreticisi Mustafa Ezici, jandarmanın 4 saatlik çabasıyla ikna edildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelinin bıçakladığı eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede mango üretimi yapan Mustafa Ezici, yaşanan tartışmada adı açıklanmayan eşi ile kayınvalidesini bıçakladıktan sonra evinin yakınında bulunan 5 katlı inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Sanal medya hesabından canlı yayın açarak, eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyleyen Ezici, “Benim çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum var, yetim kalacaklar. Hepinizi öpüyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar" dedi. Ezici'nin intihar girişiminde bulunmadan önce sanal medya hesabından paylaştığı görüntünün, bir süre sonra kaldırıldığı görüldü.

Alanyada eşini ve kayınvalidesini bıçaklayıp canlı yayında intihara kalkışan şüpheli adliyede

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4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Ezici’nin çatıya çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ezici, jandarma ekibinin yaklaşık 4 saat süren çabasının ardından ikna edilerek binadan indirilerek gözaltına alındı. Ezici, jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ezici'nin eşi ve kayınvalidesinin hayati tehlikesinin ise sürdüğü kaydedildi.

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#Alanya#İntihar Girişimi#Mustafa Ezici

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