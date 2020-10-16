Alanya’da çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Alanya’nın Dinek Mahallesi’nde Alanya Marina’nın karşısındaki çalılık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, ekiplerin müdahalesiyle etrafa sıçramadan söndürüldü. Yangına 2 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 su tankeri ile çok sayıda çalışan görev aldı.



Yaklaşık 5 dönüm alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.