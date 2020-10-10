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Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Alanya’da bir evde 1083 sikke ele geçirildi

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Alanya’da bir evde 1083 sikke ele geçirildi
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ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bir eve baskın düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde bin 83 bronz ve gümüş sikke ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.K. (60), adliyeye sevk edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Güzelbağ Mahallesi’nde N.K. isimli kişinin evinde tarihi sikke bulundurduğu bilgisine ulaştı. Dün saat 18.30 sıralarında harekete geçen ekipler, Alanya 1’inci sulh ceza hakimliğinden alınan arama kararı doğrultusunda eve baskın düzenledi. Ekiplerin evde yaptıkları aramada, değişik ebatlarda bin 83 tarihi eser niteliğinde bronz ve gümüş sikke, 1 ruhsatsız tabanca, 47 mermi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili evin sahibi N.K. gözaltına alınırken, şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan savcılık talimatıyla el konulan tarihi sikkeler, Alanya İlçe Müze Müdürlüğü’nde yapılan ön incelemede, gerçek ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirildi.

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