Alanya'da akılalmaz görüntüler... Yasağa rağmen tur teknesinde halay çektiler

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid- 19) ile ilgili yayınladığı başta temizlik, sosyal mesafe ve maskeyle ilgili yayınladığı genelgeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kentler bazında uyguladığı kısıtlamalara rağmen, vaka sayılarında artış devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Teknenin pistinde maske dahi takmayan, takanların ise çene altına indirdiği grup, müziğin ritminde halay çekti.