Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın

Yangın, saat 24.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.