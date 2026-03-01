×
Gündem Haberleri

Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın

Güncelleme Tarihi:

Alanya’da 5 katlı apartmanda yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 12:25

Alanya’da 5 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Yangın, saat 24.00 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

