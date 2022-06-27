Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

#Antalya#Alanya#Orman
Alanyada 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi Halil Yanık (28), tutuklandı.

Haberin Devamı

Alanya ilçesinde, 24 Haziran'da üç ayrı noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 ayrı yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.

Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı.

Haberin Devamı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Alanya#Orman

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

Üç yıl önce tablolarını plajda 400 dolara satıyordu! Şimdi eseri 1,6 milyon dolara alıcı buldu...

#Resim Sanatı
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık
Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz

Denize, kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız en güzel 10 adres… Geri dönmek istemeyeceksiniz!

#Rota