MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
GeriGündem Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanya'da 13 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası olan Y.G. (43), polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir firarinin Kadıpaşa Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen eve baskın düzenleyen ekipler, Y.G.'yi gözaltına aldı. Y.G.'nin 'suç örgütüne yarar sağlama amacıyla yağma' suçundan arandığı ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle