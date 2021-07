Alanya yine hayat dolu

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Alanya... Bulgulara göre, yerleşim M.Ö. 2000’lere dayanıyor. Türklerin egemenliğine girmeden önceki son ismi Kalanoros. Selçuklu İmparatoru Alaaddin Keykubat’ın fethiyle (1221) birlikte Alaiye olmuş. 1935’te Büyük Önder Atatürk’ün emriyle bugünkü ismine kavuşmuş. Bu önemli liman şehri tarih boyunca çeşitli istilalar yaşamış. Bugünlerde yine istila var. Ama bu kez sevindirici... Turist istilası.

YERLEŞİK YABANCILAR

Turizm 1980’lerden sonra bölgede inanılmaz yükselişe geçti. Öyle ki, turistik kapasiteli yatak sayısı 200 bine yaklaşıyor. Bugün Alanya’da yabancılara ait konut sayısı 30 binleri aştı. Yabancıların sayıları 60 bini buluyor. Bu, neredeyse nüfusun yüzde 20’si. Pandemi nedeniyle evlere kapanılan 1.5 yılın ardından uzun tatil fırsatı doğunca, doğal olarak Alanya’ya da büyük akın oldu. Şu an hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri var yörenin. Otellerde doluluk yüzde 100’e yaklaştı.

KAZAKİSTAN SÜRPRİZİ

Alanya bugünlerde Birleşmiş Milletler gibi. Her milletten insanla karşılaşmak mümkün. Yerli turistlerin yanı sıra Ruslar sayısal çoğunlukta ilk sırayı alıyor. Diğer misafirlerin ülkeleri ise şöyle: Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Kazakistan. Evet yanlış okumadınız Kazakistan’ın zenginleri hem tatile geliyor hem de konut alıyor. Turizmciler Almanya ve İngiltere hattının açılmasını özlemle bekliyor. Bölgeye çok düşkün olan İskandinav ülkelerinin vatandaşları, korona belasına takılmış halde. Şimdilik sadece konutları olanlar gelebiliyor.

YÜRÜYEREK DENİZE

Biz şimdi Alanya’ya neden gidilir sorusunun cevabını arayalım. Kalenin doğusunda kesiksiz 15 kilometre, batısında ise birbirinden güzel koylarda denize ulaşma olanağı var. İstediğiniz her yerden denize girebilirsiniz. Yürüyerek veya toplu ulaşımla kendinizi kolayca Akdeniz’in sularına atabilirsiniz. Çoğu yerde duş ve tuvalet bedava.Bölgede (tartışılan) her şey dahil sistemi çok yaygın. 5 yıldızlı tesislerde çift kişilik oda fiyatları 1000-1500 TL arasında. Bir alt sınıfta rakamlar 700-800 TL civarında. Bir de apart oteller var. 50 metrekare civarında 1+1’lik dairelerin günlük fiyatı 500-1500 TL.

GECE HAYATI ÜNLÜ

Alanya'nın gece hayatı çok ünlü. Gündüz deniz aktiviteleri, geceleri ise şehrin merkezindeki barlar bölgesi ve yakın çevredeki gece kulüpleri büyük rağbet görüyor. Saat 24.00 sınırlaması turizmcilere önemli engel çıkartsa da yaşam sürüyor.

GÖLEVİZ, DİKENLİ KABAK VE GÜLÜKLÜ ÇORBA

Klasik Anadolu ve dünya mutfağının yanı sıra yöresel tatlardan bahsedelim. Şüphesiz balık ilk sırada. Mercan türlerini taratorlu deneyin. Arap Mehmet. Şiş köfte ve taratorlu piyazıyla meşhur. Gülüklü çorba, göleviz, dikenli kabak ve kuru patlıcan taratoru gibi özel yemekleri bulabileceğiniz lokantaların isimleri şöyle: Lezzetişinas, Esma Abla’nın yeri, Sardunya, Çınal, Çarşı ve Aran. Ayrıca, reçelleri ve kahvaltılarıyla ünlü özel restoranlar var. Zencefil onların öncülerinden. Kahvaltıyla başlayıp sizi gecenin sonuna taşıyacak mutfak ve manzara zenginliğine sahip.

FOSFORLU MAĞARA’DA YÜZME KEYFİ

Toroslar tam bir doğa cenneti. Özel aracınızla bir, hatta yarım saatlik sürede kendinizi yayla ortamında bulursunuz. Türbelinas, Pınarbaşı ve Türktaş küçük dağ restoranları ve gözlemecilerle dolu. Ciplerle yapılan safari turları da heyecan verici. Merkezin 5 kilometre doğusundaki Dim Çayı bir diğer alternatif. Restoran ve kafeleri ünlü. Damlataş ve Dim Mağaraları’nın yanında, iskeleden kolayca teknelerle ulaşabilecek deniz mağaraları da görülmesi gereken yerlerden. Hepsi kale yarımadasının altında: Korsanlar, Güvercinler, Aşıklar ve Fosforlu. Adını, içinden süzülen ışıktan alan Fosforlu Mağara’da denize girmek hafızalara yerleşecek unutulmaz bir keyif.

KALE, KIZIL KULE VE 5 KAPILI TERSANE

Tarih ve doğanın içinde kısa bir gezi turu yapalım. Bence kaleden başlayın. Aracınızla, teleferikle ya da yürüyerek çıkabilirsiniz. 6.5 kilometrelik surlarla çevrili mekan size tarihi ve inanılmaz manzarasını sunuyor. Restoran ve kafelerde mola verebilirsiniz. Sekizgen Kızıl Kule hemen surların altında yer alıyor. Adı, yapımındaki tuğlaların renginden geliyor. Yanı başında yine Selçuklular’dan kalma 5 kapılı tersane var. Döneminde Akdeniz’de Türk etkinliğini zirveye çıkaran gemilerin inşa edildiği benzersiz bir yapı. İçinde, o zamanki teknikle yapılmış ahşap model gemi etkileyici. Alanya Müzesi’ndeki bronz Herkül (Herakles) heykeli bir sanat şaheseri.

Alanya’nın simgelerinden biri de adını tuğlaların renginden alan Kızıl Kule.

